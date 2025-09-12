Дроны СБУ поразили ключевой экспортный порт в России "Приморск" – источники

Порт "Приморск" (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

В ночь на 12 сентября беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.

Приморск – это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около $15 млрд.

По данным собеседника, в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.

Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до $41 млн.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

"СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти – каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир", – отметил информированный собеседник в СБУ.

Утром 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в порту Приморск произошло возгорание на одном из судов и на насосной станции, их потушили.

Ночную атаку на Ленинградскую область пропагандисты называют "самой масштабной". По словам губернатора, в регионе якобы уничтожили более 30 дронов, зафиксировано падение обломков.