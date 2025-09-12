В Ленинградской области и Смоленске звучали взрывы: произошел пожар на судне – видео

По словам местной власти, Ленинградскую область якобы атаковали больше 30 дронов – все "сбили"

Ленинградская область 12 сентября (Фото: ресурсы оккупантов)

В России пожаловались на атаку дронов. В Ленинградской области возник пожар на судне, а в Смоленской области были видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов, сообщают местные власти.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в регионе якобы уничтожили свыше 30 дронов, зафиксированы падения обломков. В аэропорту Пулково был введен режим "Ковер", ограничили восемь рейсов, а три и вовсе отменили.

Как заявил Дрозденко, в порту Приморск случилось возгорание на одном из судов и на насосной станции, их потушили. Угрозы затопления корабля и разлива нефтепродуктов якобы нет. Обломки дронов нашли во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе.

Ночную атаку на Ленинградскую область пропагандисты называют "самой масштабной".

В Смоленской области были якобы "подавлены и сбиты" 42 дрона, заявил губернатор Василий Анохин. По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

В то же время пропагандистские телеграм-каналы опубликовали видео взрывов в самом Смоленске. По словам очевидцев, дроны могли атаковать объекты российской нефтяной компании "Лукойл", в городе возник пожар.