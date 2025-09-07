Поражение Ильского НПЗ спецназовцы провели совместно с российскими подпольщиками – ССО
Поражение Ильского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 7 сентября было осуществлено Силами специальных операций ВСУ во взаимодействии с ячейкой сопротивления в Краснодарском крае РФ "Черная искра". Об этом сообщили в ССО.
"В два часа ночи благодаря четко спланированным действиям подразделениями Сил спецопераций и представителями "Черная искра" был уничтожен основной объект, который обеспечивает функционирование целого НПЗ, а именно ЕЛОУ-AT-6", – рассказали украинские военные.
ЕЛОУ-AT-6 – это комплекс первичной переработки нефти, который имеет мощность в 6 млн тонн сырой нефти в год; установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырья, а затем его разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, отмечает ССО.
"Враг неизбежно и в дальнейшем будет нести потери за свою агрессию, а мы готовим новые нестандартные сюрпризы!" – подытожили в сообщении.
Расстояние от Ильского НПЗ до линии фронта – более 350 километров по прямой.
- В июле 2025-го Ильский НПЗ поражали бойцы ГУР, подтверждал собеседник LIGA.net в военной разведке.
- Генштаб ВСУ сообщил, что кроме Ильского НПЗ в ночь на 7 сентября Силы обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области и места дислокации личного состава российских оккупантов в Курской области.
