Ураження Ільського НПЗ спецпризначенці провели спільно з російськими підпільниками – ССО

Знищено основний обʼєкт, який забезпечує функціонування всього підприємства окупантів у Краснодарському краї, заявили військові

Ільський НПЗ (Фото: Вікіпедія)

Ураження Ільського нафтопереробного заводу у ніч на 7 вересня було здійснено Силами спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї РФ "Черная искра". Про це повідомили у ССО.

"О другій годині ночі завдяки чітко спланованим діям підрозділами Сил спецоперацій та представниками "Черная искра" було знищено основний обʼєкт, який забезпечує функціонування цілого НПЗ, а саме ЄЛОУ-AT-6", – розповіли українські військові.

ЄЛОУ-AT-6 – це комплекс первинного перероблювання нафти, який має потужність у 6 млн тонн сирої нафти на рік; установка здійснює зневоднення та знесолення сировини, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, як-от бензин і дизельне пальне, зауважує ССО.

"Ворог неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію, а ми готуємо нові нестандартні сюрпризи!" – підсумували у повідомленні.

Відстань від Ільського НПЗ до лінії фронту – понад 350 кілометрів прямою.