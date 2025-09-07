Ураження Ільського НПЗ спецпризначенці провели спільно з російськими підпільниками – ССО
Ураження Ільського нафтопереробного заводу у ніч на 7 вересня було здійснено Силами спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї РФ "Черная искра". Про це повідомили у ССО.
"О другій годині ночі завдяки чітко спланованим діям підрозділами Сил спецоперацій та представниками "Черная искра" було знищено основний обʼєкт, який забезпечує функціонування цілого НПЗ, а саме ЄЛОУ-AT-6", – розповіли українські військові.
ЄЛОУ-AT-6 – це комплекс первинного перероблювання нафти, який має потужність у 6 млн тонн сирої нафти на рік; установка здійснює зневоднення та знесолення сировини, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, як-от бензин і дизельне пальне, зауважує ССО.
"Ворог неминуче й надалі зазнаватиме втрат за свою агресію, а ми готуємо нові нестандартні сюрпризи!" – підсумували у повідомленні.
Відстань від Ільського НПЗ до лінії фронту – понад 350 кілометрів прямою.
- У липні 2025-го Ільський НПЗ вражали бійці ГУР, підтверджував співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окрім Ільського НПЗ у ніч на 7 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області та місця дислокації особового складу російських окупантів у Курській області.
Коментарі (0)