Сили оборони уразили нафтопровід "Дружба", Ільський НПЗ і склади росіян на Курщині

У ніч проти 7 вересня Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів на території РФ

Ільський НПЗ (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

Сили оборони у ніч на 7 вересня уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та місця дислокації особового складу російських окупантів у Курській області. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", який має потужність перекачування 10,5 млн тонн.

Зазначається, що об’єкт є стратегічним для забезпечення російської армії паливом.

Там зафіксовані численні влучання та пожежа в районі насосної станції й резервуарного парку.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що атакований об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ в Росію, зокрема з Мозирського та Новополоцького заводів.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ.

Його річна потужність становить 6,42 млн тонн нафти, він використовується для потреб російських військових. На місці зафіксовані вибухи та пожежа. Результати удару уточнюються.

Крім того, підтверджені влучання по місцях дислокації особового складу та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ.