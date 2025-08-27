У Росії вибухнув і загорівся нафтопровід "Рязань-Москва" – джерело
У Росії вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", що постачав нафтопродукти до російської столиці. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки.
Увечері 26 серпня в місцевих пабліках почали з'являтися повідомлення про сильний "хлопок" під Рязанню та сильну пожежу. За кілька годин росіяни стягнули на місце кілька авто екстрених служб.
За словами місцевих мешканців, у районі селища Божатково Залізничного району Рязані перебувають правоохоронці й ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.
Відомо, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію Росії. За даними співрозмовника в розвідці, внаслідок вибуху й пожежі транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснєфті" підраховують збитки.
- 24 серпня Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод. У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання й детонації.
- Того ж дня Генштаб підтвердив ураження морського термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області. За попередніми даними, уражено установку з фракціонування й перевалки газового конденсату.
- 26 серпня Bloomberg повідомляв, що Волгоградський НПЗ вийде з ремонту раніше від плану, щоб покрити дефіцит пального.
