У Росії вибухнув і загорівся нафтопровід "Рязань-Москва" – джерело

Заграва після вибуху під Рязанню (Фото: ресурси окупантів)

У Росії вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", що постачав нафтопродукти до російської столиці. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки.

Увечері 26 серпня в місцевих пабліках почали з'являтися повідомлення про сильний "хлопок" під Рязанню та сильну пожежу. За кілька годин росіяни стягнули на місце кілька авто екстрених служб.

За словами місцевих мешканців, у районі селища Божатково Залізничного району Рязані перебувають правоохоронці й ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Відомо, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію Росії. За даними співрозмовника в розвідці, внаслідок вибуху й пожежі транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснєфті" підраховують збитки.

