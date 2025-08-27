В России взорвался и загорелся нефтепровод "Рязань-Москва" – источник

По данным собеседника в разведке, нефтепровод приостановил работу, а компания подсчитывает убытки

Зарево после взрыва под Рязанью (Фото: ресурсы оккупантов)

В России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", поставлявший нефтепродукты в российскую столицу. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки.

Вечером 26 августа в местных пабликах начали появляться сообщения о сильном "хлопке" под Рязанью и сильном пожаре. В течение нескольких часов россияне стянули на место несколько авто экстренных служб.

скриншот из российских пабликов

скриншот из российских пабликов

По словам местных жителей, в районе поселка Божатково Железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, пытающиеся ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Известно, что эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая обеспечивает армию России. По данным собеседника в разведке, в результате взрыва и пожара транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки.

скриншот из российских пабликов