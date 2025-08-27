В России взорвался и загорелся нефтепровод "Рязань-Москва" – источник
В России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", поставлявший нефтепродукты в российскую столицу. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Главном управлении разведки.
Вечером 26 августа в местных пабликах начали появляться сообщения о сильном "хлопке" под Рязанью и сильном пожаре. В течение нескольких часов россияне стянули на место несколько авто экстренных служб.
По словам местных жителей, в районе поселка Божатково Железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, пытающиеся ликвидировать последствия взрыва и пожара.
Известно, что эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая обеспечивает армию России. По данным собеседника в разведке, в результате взрыва и пожара транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки.
- 24 августа Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод. В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.
- В тот же день Генштаб подтвердил поражение морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области. По предварительным данным, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата.
- 26 августа Bloomberg сообщал, что Волгоградский НПЗ выйдет из ремонта раньше плана, чтобы покрыть дефицит топлива.
