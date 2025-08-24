Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод – видео
В ночь на 24 августа Силы обороны ударили по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и обнародовал соответствующее видео.
Удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры россиян осуществили Главное управление разведки Министерства обороны, Силы беспилотных систем ВСУ и другие подразделения Сил обороны.
Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08 % общего объема переработки в России.
Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам.
В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации. Результаты нанесенного поражения уточняются.
- Ранним утром 15 августа беспилотники массированно атаковали Самарскую область России. Местные сообщали в пабликах об ударе по Сызранскому НПЗ.
- В ночь на 24 августа россияне снова жаловались на взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода.
