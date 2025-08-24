Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод – видео

Сызранский нефтезавод, который в ночь на 24 августа оказался под атакой, имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год

Сызранский НПЗ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 24 августа Силы обороны ударили по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и обнародовал соответствующее видео.

Удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры россиян осуществили Главное управление разведки Министерства обороны, Силы беспилотных систем ВСУ и другие подразделения Сил обороны.

Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08 % общего объема переработки в России.

Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам.

В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации. Результаты нанесенного поражения уточняются.

Ранним утром 15 августа беспилотники массированно атаковали Самарскую область России. Местные сообщали в пабликах об ударе по Сызранскому НПЗ.

В ночь на 24 августа россияне снова жаловались на взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода.