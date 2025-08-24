Россияне заявили о массированной атаке дронов. Взрывалось возле Сызранского НПЗ – видео
В ночь на 24 августа дроны атаковали несколько регионов России. Взрывалось, в частности, в Самарской области возле Сызранского нефтеперерабатывающего завода, сообщают местные власти и пропагандистские медиа.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани, какое именно – он не уточнил.
Сейчас на территории региона введен план "Ковер", написал Федорищев.
Как сообщает пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, в Сызрани Самарской области прогремело около пяти взрывов. По словам россиян, массированная атака на Сызрань продолжается уже более трех часов.
Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ пишут, что дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод и публикуют видео с последствиями вероятного удара.
Также по данным проукраинских Telegram-каналов, дроны могли атаковать экспортный порт Усть-Луга, расположенный на севере России в Ленинградской области.
Местные власти пока не комментировали вероятную атаку.
В то же время в Минобороны России заявили о якобы сбитых 57 украинских беспилотниках.
В частности, их якобы сбивали в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях. А также в Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.
- В ночь на 14 августа Украина нанесла успешный удар по крупнейшему производителю горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ – НПЗ "Лукойл" в Волгограде.
- В ночь на 21 августа Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод россиян в Ростовской области.
- Последние недели Россия практически ежедневно находится под атакой дронов.
