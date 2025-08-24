Росіяни заявили про масовану атаку дронів. Знову вибухало біля Сизранського НПЗ – відео

Місцеві заявляють, що масована атака безпілоників на Сизрань триває вже понад три години

Сизранський НПЗ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 24 серпня дрони атакували декілька регіонів Росії. Вибухало, зокрема, в Самарській області біля Сизранського нафтопереробного заводу, повідомляє місцева влада та пропагандистські медіа.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев заявив, що дрони атакували промислове підприємство у Сизрані, яке саме – він не уточнив.

Наразі на території регіону запроваджено план "Килим", написав Федорищев.

Як повідомляє проросійський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих жителів, у Сизрані Самарської області пролунало близько п’яти вибухів. За словами росіян, масована атака на Сизрань триває вже понад три години.

Проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ пишуть, що дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод і публікують відео з наслідками ймовірного удару.

Також за даними проукраїнських Telegram-каналів, дрони могли атакувати експортний порт Усть‑Луга, розташований на півночі Росії у Ленінградській області.

Місцева влада наразі не коментувала ймовірну атаку.

Водночас у Міноборони Росії заявили про нібито збиття 57 українських безпілотників.

Зокрема, їх начебто збивали у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській Ленінградській, Тверській, Новгородській, Орловській, Тамбовській областях. А також у Московському регіоні, Республіці Чувашія та над акваторією Чорного моря.