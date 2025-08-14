Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Волгограді
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу українськими безпілотниками.
У ніч проти 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по ТОВ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки уточнюються.
ДОВІДКАВолгоградський НПЗ – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% від усього російського перероблення. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики Збройних сил Росії.
