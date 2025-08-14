У Волгограді дрони атакували НПЗ "Лукойл", а в Бєлгороді – будівлю уряду: відео
У ніч на 14 серпня Росію знову атакували безпілотники. У Волгограді почалася пожежа на території нафтопереробного заводу, а в Бєлгороді під ударом була будівля уряду, повідомила місцева влада.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про масовану атаку на регіон. Унаслідок падіння "уламків" виникло розлиття і загоряння нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.
Пропагандистський Telegram-канал ASTRA пише, що, ймовірно, йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", який раніше неодноразово атакували дрони.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про влучання дрона, а не "уламків". Він записав відео на тлі пошкодженої будівлі уряду і поскаржився, що оперативна обстановка в регіоні "залишає бажати кращого".
- У ніч на 13 серпня безпілотники ГУР вразили нафтоперекачувальну станцію у Брянській області Росії. Також вибухи лунали у Краснодарському краї та Волгоградській області.
- Останні тижні Росія практично щодня перебуває під атакою дронів.
