У Волгограді дрони атакували НПЗ "Лукойл", а в Бєлгороді – будівлю уряду: відео

Традиційно для російської влади губернатор Волгоградської області заявляє про нібито відбиту атаку і загоряння через "уламки"

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (Фото: wikipedia.org)

У ніч на 14 серпня Росію знову атакували безпілотники. У Волгограді почалася пожежа на території нафтопереробного заводу, а в Бєлгороді під ударом була будівля уряду, повідомила місцева влада.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про масовану атаку на регіон. Унаслідок падіння "уламків" виникло розлиття і загоряння нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.

Пропагандистський Telegram-канал ASTRA пише, що, ймовірно, йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", який раніше неодноразово атакували дрони.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про влучання дрона, а не "уламків". Він записав відео на тлі пошкодженої будівлі уряду і поскаржився, що оперативна обстановка в регіоні "залишає бажати кращого".