В Волгограде дроны атаковали НПЗ "Лукойл", а в Белгороде – здание правительства: видео
В ночь на 14 августа Россию снова атаковали беспилотники. В Волгограде начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, а в Белгороде под ударом было здание правительства, сообщили местные власти.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке на регион. В результате падения "обломков" возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.
Пропагандистский Telegram-канал ASTRA пишет, что, вероятно, речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который ранее неоднократно атаковали дроны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попадании дрона, а не "обломков". Он записал видео на фоне поврежденного здания правительства и пожаловался, что оперативная обстановка в регионе "оставляет желать лучшего".
- В ночь на 13 августа беспилотники ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области России. Также взрывы раздавались в Краснодарском крае и Волгоградской области.
- Последние недели Россия практически ежедневно находится под атакой дронов.
