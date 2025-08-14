В Волгограде дроны атаковали НПЗ "Лукойл", а в Белгороде – здание правительства: видео

Традиционно для российских властей губернатор Волгоградской области заявляет о якобы отраженной атаке и возгорании из-за "обломков"

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 14 августа Россию снова атаковали беспилотники. В Волгограде начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, а в Белгороде под ударом было здание правительства, сообщили местные власти.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке на регион. В результате падения "обломков" возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.

Пропагандистский Telegram-канал ASTRA пишет, что, вероятно, речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который ранее неоднократно атаковали дроны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попадании дрона, а не "обломков". Он записал видео на фоне поврежденного здания правительства и пожаловался, что оперативная обстановка в регионе "оставляет желать лучшего".