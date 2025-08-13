Россию атаковали беспилотники: под ударом были минимум три региона – видео
В ночь на 13 августа Россию снова атаковали беспилотники. Взрывы звучали в Краснодарском крае, Волгоградской и Брянской областях, сообщают местные власти и пропагандисты РФ.
Так, город Унеча Брянской области вновь был под атакой БпЛА.
По данным пропагандистского Telegram-канала ASTRA, 6 августа там уже была атакована линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба".
В ночь на 13 августа целью снова была станция в селе Высокое в Унечском районе, утверждают пропагандисты, ссылаясь на местных жителей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о якобы уничтожении 15 дронов над регионом. Насчет последствий не конкретизировал – написал, что "оперативные и экстренные службы работают на местах".
Оперативный штаб Краснодарского края утверждает, что в Славянске-на-Кубани "обломки" БпЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода, в результате чего загорелась ГАЗель, но возгорание якобы оперативно ликвидировали.
В городе расположен нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО", ранее он уже подвергался атакам.
Росавиация сообщала о временной остановке работы аэропорта Волгограда.
В местных пабликах писали о взрывах, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке и падении обломков БпЛА на крышу 16-этажного дома. Людей эвакуировали.
- 11 августа дроны СБУ атаковали Оренбургский гелиевый завод – единственное в России крупное предприятие по производству гелия, что используется в производстве ракет, космической и авиапромышленности.
- Также дальнобойные беспилотники СБУ поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода в Нижегородской области России.
