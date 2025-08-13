Россию атаковали беспилотники: под ударом были минимум три региона – видео

Российские пропагандисты утверждают, что одной из целей был ключевой узел магистрального нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" (Фото: EPA)

В ночь на 13 августа Россию снова атаковали беспилотники. Взрывы звучали в Краснодарском крае, Волгоградской и Брянской областях, сообщают местные власти и пропагандисты РФ.

Так, город Унеча Брянской области вновь был под атакой БпЛА.

По данным пропагандистского Telegram-канала ASTRA, 6 августа там уже была атакована линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба".

В ночь на 13 августа целью снова была станция в селе Высокое в Унечском районе, утверждают пропагандисты, ссылаясь на местных жителей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о якобы уничтожении 15 дронов над регионом. Насчет последствий не конкретизировал – написал, что "оперативные и экстренные службы работают на местах".

Оперативный штаб Краснодарского края утверждает, что в Славянске-на-Кубани "обломки" БпЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода, в результате чего загорелась ГАЗель, но возгорание якобы оперативно ликвидировали.

В городе расположен нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО", ранее он уже подвергался атакам.

Росавиация сообщала о временной остановке работы аэропорта Волгограда.

В местных пабликах писали о взрывах, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке и падении обломков БпЛА на крышу 16-этажного дома. Людей эвакуировали.