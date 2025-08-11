Дроны СБУ поразили Арзамасский приборостроительный завод под Нижним Новгородом – источник
Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина", который расположен в Нижегородской области России. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в СБУ.
Этот завод является составной военно-промышленного комплекса (ВПК) России и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.
Он также входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника ЦСО "А" СБУ.
"Предприятия ВПК России, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", – сообщил информированный собеседник в СБУ.
Утром 11 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал об ударах "по двум промышленным зонам" в области. Местные паблики писали о взрывах в Арзамасе и Дзержинске.
Кроме этого Росавиация объявляла план "Ковер" в аэропорту "Стригино" в Нижегородской области из-за угрозы дронов.
- В ночь на 2 августа беспилотники СБУ поразили аэродром хранение "шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России.
- 4 августа беспилотники СБУ поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью.
- 10 августа дроны ГУР поразили нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в российском городе Ухта (республика Коми).
