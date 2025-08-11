Дроны атаковали российский Арзамас под Нижним Новгородом. Там – приборостроительный завод

На видео – пролеты дронов непосредственно над Арзамасским приборостроительным заводом и возгорание на территории здания

Арзамасский приборостроительный завод (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 11 августа Россия снова оказалась под атакой беспилотников. В частности, были удары по Арзамасу Нижегородской области, где находится приборостроительный завод. Об этом сообщили губернатор Глеб Никитин и местные паблики.

Никитин не признал атаку на завод, но написал об ударах "по двум промышленным зонам" в Нижегородской области.

"Их цель – наши промышленные предприятия", – пожаловался губернатор.

Он утверждает, что при отражении атаки Арзамасском округе один из сотрудников погиб на месте, еще двое – пострадали.

Росавиация объявляла план "Ковер" в аэропорту "Стригино" в Нижегородской области из-за угрозы дронов.

Местные паблики писали о взрывах в Арзамасе и Дзержинске.

Проукраинские паблики распространяют видео как утверждается, поврежденного Арзамасского приборостроительного завода.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитых дронах (трех за день), летевших на столицу РФ.