Дроны атаковали российский Арзамас под Нижним Новгородом. Там – приборостроительный завод
В ночь на 11 августа Россия снова оказалась под атакой беспилотников. В частности, были удары по Арзамасу Нижегородской области, где находится приборостроительный завод. Об этом сообщили губернатор Глеб Никитин и местные паблики.
Никитин не признал атаку на завод, но написал об ударах "по двум промышленным зонам" в Нижегородской области.
"Их цель – наши промышленные предприятия", – пожаловался губернатор.
Он утверждает, что при отражении атаки Арзамасском округе один из сотрудников погиб на месте, еще двое – пострадали.
Росавиация объявляла план "Ковер" в аэропорту "Стригино" в Нижегородской области из-за угрозы дронов.
Местные паблики писали о взрывах в Арзамасе и Дзержинске.
Проукраинские паблики распространяют видео как утверждается, поврежденного Арзамасского приборостроительного завода.
Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитых дронах (трех за день), летевших на столицу РФ.
- 10 августа дроны ГУР поразили нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в российском городе Ухта (республика Коми).
Комментарии (0)