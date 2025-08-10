Разведка атаковала российский НПЗ в Ухте – источник

Иллюстративное фото: ГУР

10 августа в результате спецоперации Главного управления разведки был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.

«Пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами», - отметил он.

По словам собеседника, дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, используемую для производства пропан-бутана и бензина.

