Россияне заявили о первой атаке дронов по Республике Коми – видео, фото
В Республике Коми, северном регионе РФ, впервые произошла дроновая атака, сообщили ресурсы захватчиков и подтвердил и.о. местного губернатора Ростислав Гольдштейн.
Он заявил о введении "процедур обеспечения безопасности" в Коми в связи с пролетами дронов в Ухтинском районе.
Гольдштейн утверждает, что работники предприятий в зоне полета БпЛА были эвакуированы в качестве "превентивной меры безопасности".
В Telegram распространяются видео, как утверждается, из Ухты, на которых власти через громкоговорители сообщают о дроновой угрозе.
Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту города.
Расстояние от него до Украины – более 1700 километров по прямой:
Часть российских и украинских пабликов утверждает, что под удар мог попасть местный нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл, но официальных подтверждений этому пока нет. Украинские ведомства пока не комментировали ситуацию.
Кадры, как утверждается, из Ухты:
- 10 августа Генштаб подтвердил успешный удар Сил обороны по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
