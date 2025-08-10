Россияне заявили о первой атаке дронов по Республике Коми – видео, фото

О дроновую опасность объявили в городе Ухта на расстоянии более чем 1700 км от Украины

Ухта (Иллюстративное фото: Википедия)

В Республике Коми, северном регионе РФ, впервые произошла дроновая атака, сообщили ресурсы захватчиков и подтвердил и.о. местного губернатора Ростислав Гольдштейн.

Он заявил о введении "процедур обеспечения безопасности" в Коми в связи с пролетами дронов в Ухтинском районе.

Гольдштейн утверждает, что работники предприятий в зоне полета БпЛА были эвакуированы в качестве "превентивной меры безопасности".

В Telegram распространяются видео, как утверждается, из Ухты, на которых власти через громкоговорители сообщают о дроновой угрозе.

Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту города.

Расстояние от него до Украины – более 1700 километров по прямой:

Часть российских и украинских пабликов утверждает, что под удар мог попасть местный нефтеперерабатывающий завод компании Лукойл, но официальных подтверждений этому пока нет. Украинские ведомства пока не комментировали ситуацию.

Кадры, как утверждается, из Ухты:

Фото: соцсети

