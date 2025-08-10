Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ
Саратовский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешный удар Сил обороны по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Объект оккупантов атаковали в ночь на 10 августа. Пропагандистские ресурсы писали, что под удар попал именно Саратовский НПЗ.

В Генштабе заявили, что по заводу ударили Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 млн тонн нефти.

  • Саратовская область регулярно находится под ударами БпЛА. В частности, 1 июля Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" в Саратовской области.
  • 5 июля взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе, где расположена российская авиабаза, с которой вылетает авиация государства-агрессора для ударов по Украине.
Читайте также
ГУР атаковало российскую зенитно-ракетную бригаду в Краснодарском крае – источник
войнанпзсаратовская областьудары по РФ