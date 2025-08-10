Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешный удар Сил обороны по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
Объект оккупантов атаковали в ночь на 10 августа. Пропагандистские ресурсы писали, что под удар попал именно Саратовский НПЗ.
В Генштабе заявили, что по заводу ударили Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 млн тонн нефти.
- Саратовская область регулярно находится под ударами БпЛА. В частности, 1 июля Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" в Саратовской области.
- 5 июля взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе, где расположена российская авиабаза, с которой вылетает авиация государства-агрессора для ударов по Украине.
Комментарии (0)