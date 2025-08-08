ГУР атаковало российскую зенитно-ракетную бригаду в Краснодарском крае – источник

В результате взрывов в Афипском потери РФ составили 12 военных, десятки получили ранения, также уничтожена техника, заявил собеседник LIGA.net

Иллюстративное фото: ГУР

Главное управление разведки атаковало зенитно-ракетную бригаду оккупантов в Краснодарском крае, сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.

По его словам, в пятницу утром в результате операции ГУР была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады противовоздушной обороны России.

"Вблизи контрольно-пропускного пункта воинской части прогремело два взрыва, в результате чего ликвидировано не менее 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника", – рассказал собеседник LIGA.net.

По его словам, местные ресурсы и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в поселке Афипский, спецслужбы оккупантов перекрыли район и ввели режим "антитеррористической операции", а на месте происшествия наблюдалось скопление карет "скорой" и автомобилей экстренных и специальных служб:

Фото: один из Telegram-каналов оккупантов

Собеседник в ГУР отметил: для сокрытия факта диверсии на территории воинской части, захватчики распространили информацию о том, что причиной взрыва якобы стало неисправное газобаллонное оборудование автомобиля, а параллельно с этим Федеральная служба безопасности пытается удалить упоминания о событии в медиа и соцсетях.

Сообщение в одном из Telegram-каналов оккупантов (Скриншот: LIGA.net)

Вышеупомянутая 90-я бригада, которая была атакована в результате спецоперации, участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях, отметил собеседник LIGA.net.

Расстояние от этой воинской части в Афипском до линии фронта – более 350 километров по прямой.