Генштаб подтвердил поражение Афипского нефтезавода в Краснодарском крае
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России.
В ночь на 7 августа россияне жаловались на взрывы в разных городах региона. Пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных утверждал, что загорелся Афипский НПЗ.
Украинские военные подтвердили поражение объекта оккупантов. В Генштабе отметили, что годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн, а это 2,1% от общего объема переработки России.
В результате попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.
Боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны и Сил беспилотных систем ВСУ.
Также подразделения Сил обороны атаковали ряд других важных объектов – результаты боевой работы уточняются.
- В ночь на 2 августа Силы обороны нанесли успешные удары по четырем предприятиям государства-агрессора, в том числе двум НПЗ.
- Также в эту ночь дроны СБУ поразили аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае России.
