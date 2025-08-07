Генштаб подтвердил поражение Афипского нефтезавода в Краснодарском крае

В результате попадания БпЛА на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар

Афипский НПЗ (Фото: Wikipedia)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России.

В ночь на 7 августа россияне жаловались на взрывы в разных городах региона. Пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных утверждал, что загорелся Афипский НПЗ.

Украинские военные подтвердили поражение объекта оккупантов. В Генштабе отметили, что годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн, а это 2,1% от общего объема переработки России.

В результате попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны и Сил беспилотных систем ВСУ.

Также подразделения Сил обороны атаковали ряд других важных объектов – результаты боевой работы уточняются.