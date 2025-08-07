Генштаб підтвердив ураження Афіпського нафтозаводу в Краснодарському краї
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії.
У ніч проти 7 серпня росіяни скаржилися на вибухи в різних містах регіону. Пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих стверджував, що загорівся Афіпський НПЗ.
Українські військові підтвердили ураження об'єкта окупантів. В Генштабі зазначили, що річний обсяг його перероблювання становить 6,25 млн тонн, а це 2,1% від загального обсягу перероблювання Росії.
Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з перероблення газу та газового конденсату.
Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил безпілотних систем ЗСУ.
Також підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів – результати бойової роботи уточнюються.
- У ніч проти 2 серпня Сили оборони завдали успішних ударів по чотирьох підприємствах держави-агресорки, зокрема двох НПЗ.
- Також тієї ночі дрони СБУ уразили аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї Росії.
Коментарі (0)