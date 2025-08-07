Генштаб підтвердив ураження Афіпського нафтозаводу в Краснодарському краї

Афіпський НПЗ (Фото: Wikipedia)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії.

У ніч проти 7 серпня росіяни скаржилися на вибухи в різних містах регіону. Пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих стверджував, що загорівся Афіпський НПЗ.

Українські військові підтвердили ураження об'єкта окупантів. В Генштабі зазначили, що річний обсяг його перероблювання становить 6,25 млн тонн, а це 2,1% від загального обсягу перероблювання Росії.

Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з перероблення газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Також підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів – результати бойової роботи уточнюються.