Буданов: Удари по тилах окупантів будуть, поки не закінчимо війну
Удари по об'єктах у тилу окупантів продовжуватимуться до закінчення війни РФ проти України, заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
"Кожного дня щось десь гримить, гримотить і тому подібне. І оскільки я є частиною всього цього і, як мінімум, трошки знаючи задум, затверджений нашим президентом [Володимиром Зеленським], я вам можу прямо сказати, що все буде продовжуватися до того моменту, поки ми не закінчимо всю цю війну", – заявив воєначальник.
Він наголосив, що Росії "треба серйозно це все сприймати".
"Бо, зрештою, проблеми у нас є, але в них [окупантів] так само", – підсумував глава ГУР.
2 серпня Україна завдала ударів по нафтопереробних заводах у Самарській і Рязанській областях – тоді, коли Росії саме загрожує дефіцит бензину. Співрозмовники агенції Reuters заявляють, що навіть заборона експорту не здатна повністю нівелювати цей ризик.
Того ж дня Україна уразила нафтобазу та завод "Електроприбор", а також аеродром зберігання "шахедів" у Приморсько-Ахтарську
- 3 серпня безпілотники вдарили по Сочі Краснодарського краю та Воронезькій області – внаслідок атаки виникли пожежі, зокрема на нафтобазі в Адлері. 4 серпня дрони атакували Волгоградську область – виникла пожежа в районі залізничного вузла. 5 серпня БпЛА атакували Ростовську область – зайнялась пожежа на залізничній станції.
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