Буданов: Удари по тилах окупантів будуть, поки не закінчимо війну

Керівник ГУР зауважив, що Росії "треба всерйоз" сприймати ці атаки

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Удари по об'єктах у тилу окупантів продовжуватимуться до закінчення війни РФ проти України, заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Кожного дня щось десь гримить, гримотить і тому подібне. І оскільки я є частиною всього цього і, як мінімум, трошки знаючи задум, затверджений нашим президентом [Володимиром Зеленським], я вам можу прямо сказати, що все буде продовжуватися до того моменту, поки ми не закінчимо всю цю війну", – заявив воєначальник.

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Він наголосив, що Росії "треба серйозно це все сприймати".

"Бо, зрештою, проблеми у нас є, але в них [окупантів] так само", – підсумував глава ГУР.