У Ростовській області росіяни скаржаться на атаку дронів. На залізничній станції пожежа – відео

Як стверджує російське Міноборони, загалом Ростовську область нібито атакувало сім безпілотників

Ростовська область (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 5 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Внаслідок удару виникла пожежа на залізничній станції "Тацинська", повідомляють місцева влада і російські пропагандистські медіа.

Як повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків губернатора в Ростовській області Юлій Слюсар, військові нібито відбили у регіоні Ростова масовану повітряну атаку.

За його словами, безпілотники "знищили" в Білій Калитві, Тацинському, Чортківському та Міллеровському районах. У хуторі Верхнеталовка Міллеровського району загорілася підстанція.

Натомість Слюсар стверджує, що в станиці Тацинська загорівся навіс у дворі приватного будинку.

Проте, як повідомляє пропагандистський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих, після атаки в районі місцевої залізничної станції виникла пожежа.

Вогонь палав біля місцевої залізничної станції та елеватора.

Натомість у російському Міноборони вже відзвітували про нібито збитих 24 безпілотники, серед них сім над територію Ростовської області.