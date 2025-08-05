У Ростовській області росіяни скаржаться на атаку дронів. На залізничній станції пожежа – відео
У ніч на 5 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Внаслідок удару виникла пожежа на залізничній станції "Тацинська", повідомляють місцева влада і російські пропагандистські медіа.
Як повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків губернатора в Ростовській області Юлій Слюсар, військові нібито відбили у регіоні Ростова масовану повітряну атаку.
За його словами, безпілотники "знищили" в Білій Калитві, Тацинському, Чортківському та Міллеровському районах. У хуторі Верхнеталовка Міллеровського району загорілася підстанція.
Натомість Слюсар стверджує, що в станиці Тацинська загорівся навіс у дворі приватного будинку.
Проте, як повідомляє пропагандистський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих, після атаки в районі місцевої залізничної станції виникла пожежа.
Вогонь палав біля місцевої залізничної станції та елеватора.
Натомість у російському Міноборони вже відзвітували про нібито збитих 24 безпілотники, серед них сім над територію Ростовської області.
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