В Ростовской области жалуются на атаку дронов. На железнодорожной станции пожар – видео
В ночь на 5 августа беспилотники атаковали Ростовскую область. В результате удара возник пожар на железнодорожной станции "Тацинская".
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора в Ростовской области Юлий Слюсарь, военные якобы отбили в регионе Ростова массированную воздушную атаку.
По его словам, беспилотники "уничтожили" в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция.
При этом Слюсар утверждает, что в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома.
Однако, как сообщает пропагандистский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных, после атаки в районе местной железнодорожной станции возник пожар.
Огонь пылал возле местной железнодорожной станции и элеватора.
Зато в российском Минобороны уже отчитались о якобы сбитых 24 беспилотниках, среди них семь над территорией Ростовской области.
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