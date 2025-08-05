В Ростовской области жалуются на атаку дронов. На железнодорожной станции пожар – видео

Как утверждает российское Минобороны, всего Ростовскую область якобы атаковало семь беспилотников

Ростовская область (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 5 августа беспилотники атаковали Ростовскую область. В результате удара возник пожар на железнодорожной станции "Тацинская".

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора в Ростовской области Юлий Слюсарь, военные якобы отбили в регионе Ростова массированную воздушную атаку.

По его словам, беспилотники "уничтожили" в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция.

При этом Слюсар утверждает, что в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома.

Однако, как сообщает пропагандистский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных, после атаки в районе местной железнодорожной станции возник пожар.

Огонь пылал возле местной железнодорожной станции и элеватора.

Зато в российском Минобороны уже отчитались о якобы сбитых 24 беспилотниках, среди них семь над территорией Ростовской области.