Дроны СБУ поразили пять российских истребителей на аэродроме в оккупированном Крыму

В результате атаки Сил обороны на аэродром "Саки" полностью уничтожен самолет Су-30СМ

Аэродром в оккупированном Крыму (Фото: Wikipedia)

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ночь на понедельник, 4 августа, дроны СБУ атаковали аэродром "Саки", который является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.

В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

В СБУ отметили, что оккупанты понесли значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем $35-50 млн.

В результате спецоперации на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.

В ночь на 2 августа беспилотники СБУ поразили аэродром хранения "шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России.

Также в ту ночь взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму, в том числе в Феодосии.

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