Дроны СБУ поразили пять российских истребителей на аэродроме в оккупированном Крыму
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В ночь на понедельник, 4 августа, дроны СБУ атаковали аэродром "Саки", который является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.
В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24.
В СБУ отметили, что оккупанты понесли значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем $35-50 млн.
В результате спецоперации на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.
- В ночь на 2 августа беспилотники СБУ поразили аэродром хранения "шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России.
- Также в ту ночь взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму, в том числе в Феодосии.
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