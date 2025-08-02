Дроны СБУ поразили аэродром хранения "шахедов" в Краснодарском крае

Украинские беспилотники атаковали объект, с которого оккупанты запускают свои ударные БпЛА

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 2 августа беспилотники Службы безопасности Украины поразили аэродром хранения "шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что этой ночью первой целью дальнобойных БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск". На его территории были поражены места хранения и запуска "шахедов", которыми оккупанты атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Вторая цель дронов СБУ – завод "Электроприбор" в городе Пенза. Поражение этого предприятия уже подтвердил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Этот завод работает на российский военно-промышленном комплексе. Здесь производится оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. Дроны СБУ успешно поразили объект, в районе взрывов наблюдается задымление.