Дроны СБУ поразили аэродром хранения "шахедов" в Краснодарском крае
"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 2 августа беспилотники Службы безопасности Украины поразили аэродром хранения "шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что этой ночью первой целью дальнобойных БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск". На его территории были поражены места хранения и запуска "шахедов", которыми оккупанты атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Вторая цель дронов СБУ – завод "Электроприбор" в городе Пенза. Поражение этого предприятия уже подтвердил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Этот завод работает на российский военно-промышленном комплексе. Здесь производится оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. Дроны СБУ успешно поразили объект, в районе взрывов наблюдается задымление.

  • В ночь на 31 июля дроны атаковали радиозавод в Пензе.
  • Впоследствии стало известно, что по предприятию государства-агрессора ударили беспилотники Службы безопасности Украины.
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