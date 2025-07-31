Беспилотники нанесли удар по Пензе, горит радиозавод – фото, видео

Радиозавод в Пензе (Фото: российский пропагандистский ресурс)

В ночь на 31 июля беспилотники атаковали российский город Пенза, где было поражено промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Пензенской области России Олег Мельниченко. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрея Коваленко, речь идет о пензенском радиозаводе.

Режим "Беспилотная опасность" был объявлен в Пензенской области около 01:00 (время совпадает с киевским). В регионе был отключен мобильный интернет.

Утром губернатор написал, что атаке подверглось "одно из промышленных предприятий". По его словам, разрушений не произошло, но на территории предприятия вспыхнул пожар. Ликвидация последствий по состоянию на утро продолжалась.

В своем ежедневном отчете Министерство обороны России сообщило о якобы сбитых ночью 32 беспилотниках в пяти российских регионах и временно оккупированном Крыму. Пензенской области в списке нет.

По данным Коваленко, была атакована пензенское акционерное общество "Радиозавод", которая специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил России.

В частности, на радиозаводе производят мобильные комплексы управления; системы автоматизированного боевого управления; радиостанции для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения России, а также модернизированные командно-штабные машины на базе бронетехники.

"Важное предприятие военно-промышленного комплекса РФ", – написал Коваленко.