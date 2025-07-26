Дрони атакували російський Ставрополь. Мер заявив про прильоти на промислових обʼєктах – відео
У ніч проти 26 липня дрони атакували Ставрополь у Росії. Про це повідомив губернатор Володимир Володимиров.
Російський чиновник близько 03:34 заявив про "дронову небезпеку" на території Ставропольського краю. Згодом він зазначив, що у Ставрополі нібито відбивали атаку безпілотників.
Також, за його словами, "є прильоти" на території промислових об'єктів", була нібито невелика пожежа.
Натомість проросійський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що дрони вдарили по оборонному заводу "Сигнал".
ДовідкаЗавод "Сигнал" є одним з ключових російських підприємств у галузі радіоелектроніки та приладобудування. Завод виробляє радіоелектронний опір, станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" та РЕБ-комплекси для літаків і наземних об'єктів, включно з "Тополь‑Е". Наразі підприємство є під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.
Натомість у Міноборони Росії вже відзвітували про нібито збитих 54 безпілотники.
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