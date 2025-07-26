Дрони атакували російський Ставрополь. Мер заявив про прильоти на промислових обʼєктах – відео

Під ударом дронів, попередньо, міг опинитися оборонний завод "Сигнал"

Завод "Сигнал" (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

У ніч проти 26 липня дрони атакували Ставрополь у Росії. Про це повідомив губернатор Володимир Володимиров.

Російський чиновник близько 03:34 заявив про "дронову небезпеку" на території Ставропольського краю. Згодом він зазначив, що у Ставрополі нібито відбивали атаку безпілотників.

Також, за його словами, "є прильоти" на території промислових об'єктів", була нібито невелика пожежа.

Натомість проросійський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що дрони вдарили по оборонному заводу "Сигнал".

Довідка Завод "Сигнал" є одним з ключових російських підприємств у галузі радіоелектроніки та приладобудування. Завод виробляє радіоелектронний опір, станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" та РЕБ-комплекси для літаків і наземних об'єктів, включно з "Тополь‑Е". Наразі підприємство є під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії. Завод "Сигнал" є одним з ключових російських підприємств у галузі радіоелектроніки та приладобудування. Завод виробляє радіоелектронний опір, станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" та РЕБ-комплекси для літаків і наземних об'єктів, включно з "Тополь‑Е". Наразі підприємство є під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.

Натомість у Міноборони Росії вже відзвітували про нібито збитих 54 безпілотники.