Ростовську область атакували дрони. Пропагандисти кажуть про удари по ДРЕС – відео

Вночі горіло і вибухало у російському Новочеркаську

Фото: Telegram-канал ASTRA

У ніч проти 23 липня Росію вчергове атакували безпілотники, зокрема знову прилітало по Ростовській області. Виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар та російські пропагандисти повідомили про удари по Новочеркаську.

За словами Слюсаря, три людини нібито отримали поранення. Також було атаковано Шахти, М'ясниківський, Родіоново-Несвітайський та Аксайський райони.

Традиційно для російської влади він написав про падіння "уламків" і пошкодження нібито лише цивільних об’єктів.

Проте російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих повідомив, що у Новочеркаську атаковано район залізничного вокзалу та Новочеркаську державну районну електростанцію (ДРЕС).

Після атаки у Новочеркаську перекрито рух на залізничному переїзді, утворився затор, розповів ASTRA один із водіїв.

Міноборони Росії нарахувало 33 нібито збитих та знищених за ніч БпЛА над Росією. 11 із них – над Ростовською областю.