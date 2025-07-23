Ростовскую область атаковали дроны. Пропагандисты говорят об ударах по ГРЭС – видео

Ночью в российском Новочеркасске произошел пожар и взрывы

Фото: Telegram-канал ASTRA

В ночь на 23 июля Россия снова подверглась атаке беспилотников, в частности снова прилетало по Ростовской области. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь и российские пропагандисты сообщили об ударах по Новочеркасску.

По словам Слюсаря, три человека якобы получили ранения. Также были атакованы Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы.

Традиционно для российских властей он написал о падении "обломков" и повреждении якобы только гражданских объектов.

Однако российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Новочеркасске атакован район железнодорожного вокзала и Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).

После атаки в Новочеркасске движение на железнодорожном переезде было перекрыто, образовалась пробка, рассказал ASTRA один из водителей.

Министерство обороны России насчитало 33 якобы сбитых и уничтоженных за ночь БпЛА над Россией. 11 из них – над Ростовской областью.