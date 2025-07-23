Ростовскую область атаковали дроны. Пропагандисты говорят об ударах по ГРЭС – видео
В ночь на 23 июля Россия снова подверглась атаке беспилотников, в частности снова прилетало по Ростовской области. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь и российские пропагандисты сообщили об ударах по Новочеркасску.
По словам Слюсаря, три человека якобы получили ранения. Также были атакованы Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы.
Традиционно для российских властей он написал о падении "обломков" и повреждении якобы только гражданских объектов.
Однако российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Новочеркасске атакован район железнодорожного вокзала и Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).
После атаки в Новочеркасске движение на железнодорожном переезде было перекрыто, образовалась пробка, рассказал ASTRA один из водителей.
Министерство обороны России насчитало 33 якобы сбитых и уничтоженных за ночь БпЛА над Россией. 11 из них – над Ростовской областью.
- В ночь на 19 июля Ростовская область тоже была под атакой дронов. Произошло возгорание трансформатора и отключение высоковольтной линии, из-за чего было остановлено движение пассажирского поезда.
- В ночь на 21 июля в Ростовской области дроны повредили железнодорожную станцию.
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