В Москве и Ростовской области заявили об атаке дронов. Повреждена ж/д станция – видео
Москву в ночь против 21 июля атаковали дроны. Мэр Сергей Собянин заявил о якобы сбивании всех БпЛА, тем временем в сети публикуют кадры пожаров.
С 00:21 до 06:31 в Москве силами противовоздушной обороны были якобы сбиты 13 дронов. На места падения обломков выехали экстренные службы. По словам Собянина, "серьезных повреждений и пострадавших нет".
В сети публикуют кадры, на которых видна сгоревшая техника, а также поврежденный фасад многоэтажного дома в Москве. В Минобороны заявили о якобы "перехвате" 23 дронов над регионом.
Ростовская область также подверглась атаке дронов, пострадали здания железнодорожного вокзала, заявил губернатор области Юрий Слюсарь.
По его словам, из-за "падения обломков дрона" загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района. Из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека.
Позже он уточнил, что было якобы повреждено здание старого диспетчерского пункта. В сети публикуют кадры, вероятно, с места, где видно разрушенное здание и момент возгорания. В Минобороны заявили о "перехвате" якобы 12 БпЛА.
Эта железнодорожная станция обслуживает крупные грузопотоки: погрузка, разгрузка, прием/выдача целиковых и повагонных отправок, сборка составов осуществляется на подъездных путях и открытых площадках.
- 18 июля взрывы прогремели в Подмосковье и Нижегородской области. В аэропортах вводили план "Ковер"
- 19 июля Россия также ночью была под атакой дронов. Сообщалось, что взрывалось под Москвой и в Ростовской области. В Минобороны заявили о "перехвате" 13 БпЛА.
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