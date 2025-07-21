В Москве и Ростовской области заявили об атаке дронов. Повреждена ж/д станция – видео

В Минобороны заявили о якобы перехвате 34 дронов над этими регионами

Атака по России (Фото: ресурсы оккупантов)

Москву в ночь против 21 июля атаковали дроны. Мэр Сергей Собянин заявил о якобы сбивании всех БпЛА, тем временем в сети публикуют кадры пожаров.

С 00:21 до 06:31 в Москве силами противовоздушной обороны были якобы сбиты 13 дронов. На места падения обломков выехали экстренные службы. По словам Собянина, "серьезных повреждений и пострадавших нет".

В сети публикуют кадры, на которых видна сгоревшая техника, а также поврежденный фасад многоэтажного дома в Москве. В Минобороны заявили о якобы "перехвате" 23 дронов над регионом.

Ростовская область также подверглась атаке дронов, пострадали здания железнодорожного вокзала, заявил губернатор области Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за "падения обломков дрона" загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района. Из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека.

Позже он уточнил, что было якобы повреждено здание старого диспетчерского пункта. В сети публикуют кадры, вероятно, с места, где видно разрушенное здание и момент возгорания. В Минобороны заявили о "перехвате" якобы 12 БпЛА.

Эта железнодорожная станция обслуживает крупные грузопотоки: погрузка, разгрузка, прием/выдача целиковых и повагонных отправок, сборка составов осуществляется на подъездных путях и открытых площадках.

Фото: ресурсы оккупантов

Фото: ресурсы оккупантов