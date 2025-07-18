"Прилет был!". Подмосковье и Нижегородская область России оказались под атакой – видео
Вечером 17 июля и в ночь на 18-е Россия оказалась под атакой беспилотников, в частности взрывы были в Подмосковье и Нижегородской области. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы и Минобороны РФ.
Военное ведомство государства-агрессора насчитало 73 якобы сбитых или перехваченных дронов.
31 – над Брянской областью, 17 – над Орловской, 10 – над Московским регионом (в том числе три летели на Москву), три – над Азовским морем, два – над Смоленской областью, два – над Нижегородской, и по одному – над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и Черным морем.
Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных сообщил о взрывах в Дмитрове, Солнечногорске Московской области, Дзержинске Нижегородской области.
"Прилет был!" – комментирует один из очевидцев момент атаки на Солнечногорск.
В московском аэропорту "Внуково" и в аэропорту Нижнего Новгорода вводили план "Ковер".
- Россия регулярно страдает от атак беспилотников – прилетает абсолютно в разных уголках государства-агрессора. Поздно вечером 16 июля под атакой был Белгород. Губернатор заявлял о якобы погибших и раненых.
- В ночь на 17 июля под ударами были Воронеж и Тульская область.
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