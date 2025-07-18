"Прилет был!". Подмосковье и Нижегородская область России оказались под атакой – видео

Россияне показали видео взрывов под Москвой и в Дзержинске, в аэропортах вводили план "Ковер"

Дмитров (Фото: российский ресурс)

Вечером 17 июля и в ночь на 18-е Россия оказалась под атакой беспилотников, в частности взрывы были в Подмосковье и Нижегородской области. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы и Минобороны РФ.

Военное ведомство государства-агрессора насчитало 73 якобы сбитых или перехваченных дронов.

31 – над Брянской областью, 17 – над Орловской, 10 – над Московским регионом (в том числе три летели на Москву), три – над Азовским морем, два – над Смоленской областью, два – над Нижегородской, и по одному – над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и Черным морем.

Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных сообщил о взрывах в Дмитрове, Солнечногорске Московской области, Дзержинске Нижегородской области.

"Прилет был!" – комментирует один из очевидцев момент атаки на Солнечногорск.

В московском аэропорту "Внуково" и в аэропорту Нижнего Новгорода вводили план "Ковер".