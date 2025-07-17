Тульскую область и Воронеж атаковали беспилотники – видео ударов

Россия снова оказалась под атакой дальнобойных беспилотников. Гремело в разных регионах. Дроны летели и на Москву

Воронеж (Фото: Википедия)

В ночь на 17 июля Россию атаковали беспилотники, в частности под ударами были Воронеж и Тульская область. Об этом сообщили местные власти и российские пропагандисты.

Взрывы гремели в Новомосковске Тульской области. По данным пропагандистского Telegram-канала ASTRA, в ночь на 11 июля в регионе были атакованы сразу четыре оборонных предприятия.

В городе Щекино Тульской области начался пожар после атаки БпЛА, сообщили местные жители.

По состоянию на утро 17 июля, около 06:00 угроза ударов БпЛА в области все еще сохранялась, предупреждал губернатор Дмитрий Миляев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о якобы уничтожении над регионом не менее пяти БпЛА.

Местные медиа сообщали, что в Воронеже дрон влетел в многоэтажку – попал в 16-й и 17-й этажи.

Губернатор подтвердил – написал о падении обломков на многоэтажный дом в левобережной части Воронежа. Пострадали трое несовершеннолетних. Повреждены как минимум четыре квартиры.

Жители одного из подъездов покинули свои квартиры.

Под утро губернатор предупредил о работе взрывотехников, так как в разных районах Воронежа продолжали находить "обломки".

Также ночью была атака на Москву. Мер Сергей Собянин заявил о трех якобы сбитых дрона, летевших на столицу РФ.