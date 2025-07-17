Тульську область і Воронеж атакували безпілотники – відео ударів
У ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область. Про це повідомила місцева влада та російські пропагандисти.
Вибухи гриміли в Новомосковську Тульської області. За даними пропагандистського Telegram-каналу ASTRA, у ніч на 11 липня в регіоні атакували одразу чотири оборонні підприємства.
У місті Щекіно Тульської області почалася пожежа після атаки БпЛА, повідомили місцеві жителі.
Станом на ранок 17 липня, близько 06:00, загроза ударів БпЛА в області все ще зберігалася, попереджав губернатор Дмитро Міляєв.
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про нібито знищення над регіоном щонайменше п'яти БпЛА.
Місцеві медіа повідомляли, що у Воронежі дрон влетів у багатоповерхівку – влучив у 16-й і 17-й поверхи.
Губернатор підтвердив – написав про падіння уламків на багатоповерховий будинок у лівобережній частині Воронежа. Постраждали троє неповнолітніх. Пошкоджено щонайменше чотири квартири.
Мешканці одного з під'їздів залишили свої квартири.
Під ранок губернатор попередив про роботу вибухотехніків, оскільки в різних районах Воронежа продовжували знаходити "уламки".
Також уночі була атака на Москву. Мер Сергій Собянін заявив про три нібито збиті дрони, що летіли на столицю РФ.
- Пізно ввечері 16 липня під атакою був Бєлгород. Губернатор заявляв про нібито загиблих і поранених.
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