Тульську область і Воронеж атакували безпілотники – відео ударів

Росія знову опинилася під атакою далекобійних безпілотників. Гриміло в різних регіонах. Дрони летіли і на Москву

Воронеж (Фото: Вікіпедія)

У ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область. Про це повідомила місцева влада та російські пропагандисти.

Вибухи гриміли в Новомосковську Тульської області. За даними пропагандистського Telegram-каналу ASTRA, у ніч на 11 липня в регіоні атакували одразу чотири оборонні підприємства.

У місті Щекіно Тульської області почалася пожежа після атаки БпЛА, повідомили місцеві жителі.

Станом на ранок 17 липня, близько 06:00, загроза ударів БпЛА в області все ще зберігалася, попереджав губернатор Дмитро Міляєв.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про нібито знищення над регіоном щонайменше п'яти БпЛА.

Місцеві медіа повідомляли, що у Воронежі дрон влетів у багатоповерхівку – влучив у 16-й і 17-й поверхи.

Губернатор підтвердив – написав про падіння уламків на багатоповерховий будинок у лівобережній частині Воронежа. Постраждали троє неповнолітніх. Пошкоджено щонайменше чотири квартири.

Мешканці одного з під'їздів залишили свої квартири.

Під ранок губернатор попередив про роботу вибухотехніків, оскільки в різних районах Воронежа продовжували знаходити "уламки".

Також уночі була атака на Москву. Мер Сергій Собянін заявив про три нібито збиті дрони, що летіли на столицю РФ.