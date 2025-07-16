Жителі російського Бєлгорода скаржаться на атаку дронів. У місті пролунали вибухи – відео

За словами губернатора Бєлгородської області, місто опинилося під атакою безпілотників

Російський Бєлгород (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Вночі 16 липня у російському Бєлгороді пролунали вибухи внаслідок атаки дронів. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Гладков близько 20:30 написав про небезпеку атаки безпілотників на всій території області.

Згодом він повідомив, що внаслідок удару нібито загинув один чоловік, ще шестеро людей отримали поранення.

Також, за заявами російського посадовця, пошкоджено шість приватних будинків.

Проросійський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що в Бєлгороді було чутно вибух, після чого зʼявився чорний дим.

Тим часом місцеві Telegram-канали також публікують відео вибухів.

У російському Міноборони вже відзвітували, що протиповітряна оборона нібито знищили 40 безпілотників за три години над трьома регіонами Росії.

Серед них 29 дронів над Бєлгородською областю, девʼять над Брянською і два над Липецькою.