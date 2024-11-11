Росія звинуватила Україну в атаці на будинок у Бєлгороді. На відео видно влучання "шахеда"
Наслідки влучання російського "шахеда" по будинку в Бєлгороді (Фото: В'ячеслав Гладков/Telegram)

Російські воєнні пропагандисти стверджували, що нібито український безпілотник атакував багатоквартирний будинок у Бєлгороді 5 листопада. Згодом у мережі з'явилося відео, яке демонструє, що удару було завдано російсько-іранським дроном-камікадзе типу Shahed.

Z-канали та російські державні медіа 5 листопада повідомили про дроновий удар по житловому будинку в Бєлгороді. Місцева влада стверджувала, що безпілотник український.

Сьогодні, 11 листопада, у мережі з'явилося відео моменту з камер відеоспостереження. У ролику видно, що по будинку вдарив російський "шахед" – ймовірно, внаслідок роботи засобу РЕБ.

Скриншот з відео
Скриншот з відео

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