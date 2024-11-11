Росія звинуватила Україну в атаці на будинок у Бєлгороді. На відео видно влучання "шахеда"
Російські воєнні пропагандисти стверджували, що нібито український безпілотник атакував багатоквартирний будинок у Бєлгороді 5 листопада. Згодом у мережі з'явилося відео, яке демонструє, що удару було завдано російсько-іранським дроном-камікадзе типу Shahed.
Z-канали та російські державні медіа 5 листопада повідомили про дроновий удар по житловому будинку в Бєлгороді. Місцева влада стверджувала, що безпілотник український.
Сьогодні, 11 листопада, у мережі з'явилося відео моменту з камер відеоспостереження. У ролику видно, що по будинку вдарив російський "шахед" – ймовірно, внаслідок роботи засобу РЕБ.
- 10 листопада 2024 року Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили російські склади з боєприпасами у Брянській області. Того ж дня російська влада заявила про атаку й буцімто збиття безпілотників у Підмосков'ї, в аеропортах вводили план "Килим".
- В аеропорту "Гагарін" у російському місті Саратов у понеділок, 11 листопада, запроваджували тимчасові обмеження на відправлення і приймання літаків через атаки безпілотників.