Сили оборони уразили склади окупантів у Брянській області – Генштаб
Сили оборони уразили російські склади з боєприпасами у Брянській області, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
Бойове завдання виконали підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
За даними військових, завдано вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ).
Загалом зафіксовано принаймні вісім вибухів – дані об'єктивного контролю свідчать, що на території військової частини окупантів є як мінімум дві точки займання та ознаки вторинної детонації, зауважив Генштаб.
Станом на 6:00 на об'єкті продовжувалася сильна пожежа, результати ураження ще уточнюються.
З відкритих джерел відомо, що до складу 1060-го центру окупантів входить військова частина 55443-БМ під Брянськом. Відстань від об'єкта до українського кордону – понад 100 кілометрів:
Напередодні у соцмережах з'явилися кадри з Брянської області, на яких видно пожежу та дим:
- 9 жовтня Сили оборони уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області.
- 9 листопада дрони СБУ та Сил спецоперацій уразили Алексинський хімічний комбінат у Тульській області РФ, який виробляє порох та боєприпаси для російських військ.
- 10 листопада російська влада заявила про атаку й буцімто збиття безпілотників у Підмосков'ї, в аеропортах вводили план "Килим".