Сили оборони уразили склади окупантів у Брянській області – Генштаб

Зафіксовано принаймні вісім вибухів, на об'єкті є мінімум дві точки займання та ознаки вторинної детонації, зазначили військові

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російські склади з боєприпасами у Брянській області, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Бойове завдання виконали підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

За даними військових, завдано вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ).

Загалом зафіксовано принаймні вісім вибухів – дані об'єктивного контролю свідчать, що на території військової частини окупантів є як мінімум дві точки займання та ознаки вторинної детонації, зауважив Генштаб.

Станом на 6:00 на об'єкті продовжувалася сильна пожежа, результати ураження ще уточнюються.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

З відкритих джерел відомо, що до складу 1060-го центру окупантів входить військова частина 55443-БМ під Брянськом. Відстань від об'єкта до українського кордону – понад 100 кілометрів:

Напередодні у соцмережах з'явилися кадри з Брянської області, на яких видно пожежу та дим:

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Читайте також Дрони ГУР вдарили по Саратовському НПЗ Роснєфті – джерело