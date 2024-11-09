13 дронів та повторний вибух: з'явилися подробиці атаки СБУ на хімкомбінат у Росії

Під час нічної атаки на хімкомбінат було залучено щонайменше 13 безпілотників, повідомив співрозмовник LIGA.net

Алексинський хімкомбінат (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

На території Алексинського хімічного комбінату в Тульській області РФ, який в ніч проти 9 листопада атакували українські безпілотники, зафіксували додатковий вибух. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України.

"О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань", – заявив співрозмовник.

Він уточнив, що під час нічної атаки на хімкомбінат було залучено щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить помаранчевим кольором ключова ціль – цех з виробництва пороху.

СБУ також підтверджує ураження Алексінської ТЕЦ: пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

У 2013 році хімкомбінат відновив виробництво композиційного пресматеріалу АГ-4С та освоїв випуск пресматеріалу ТЗС-1Ф — це дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь, повідомляв керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.