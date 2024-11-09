Сирський: У жовтні Сили безпілотних систем знищили та уразили понад 52 000 цілей РФ

Йдеться про 129 артилерійських систем, 221 одиницю радіообладнання та понад 4000 військових РФ, повідомив головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

У жовтні Сили безпілотних систем Збройних Сил України знищили та уразили понад 52 000 військових цілей російської окупаційної армії. Про це за підсумками наради з командирами підрозділів безпілотних систем повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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"У жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 000 цілей противника", - заявив він.

Йдеться про 129 артилерійських систем, 221 одиницю радіообладнання та понад 4000 військових РФ.

За словами головкома, найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери, операторами яких було виконано понад 7000 місій.

"Окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БпЛА. Технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога", - підсумував Сирський.

Наприкінці жовтня Міноборони повідомляло, що Командування Сил безпілотних систем ЗСУ доєдналося до експериментального проєкту із закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

23 жовтня 2024 року стало відомо, що капітан першого рангу Роман Гладкий, призначений улітку цього року начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду.

У серпні навколо призначення Гладкого виник скандал: так, нардепка Безугла заявила, що той нібито був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, має дружину з паспортом РФ, а його донька нібито виступала на спортивних змаганнях за Росію. Цю ж інформацію повідомляв й OSINT-проєкт DeepState, додаючи відповідні скриншоти.

3 вересня СБУ повідомила, що не перевіряла Гладкого перед призначенням. Там додали: перевірка була у 2020-му щодо доступу до державної таємниці – тоді претензій не було.