Сирський: У жовтні Сили безпілотних систем знищили та уразили понад 52 000 цілей РФ
У жовтні Сили безпілотних систем Збройних Сил України знищили та уразили понад 52 000 військових цілей російської окупаційної армії. Про це за підсумками наради з командирами підрозділів безпілотних систем повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"У жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 000 цілей противника", - заявив він.
Йдеться про 129 артилерійських систем, 221 одиницю радіообладнання та понад 4000 військових РФ.
За словами головкома, найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери, операторами яких було виконано понад 7000 місій.
"Окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БпЛА. Технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога", - підсумував Сирський.
Наприкінці жовтня Міноборони повідомляло, що Командування Сил безпілотних систем ЗСУ доєдналося до експериментального проєкту із закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.
- 23 жовтня 2024 року стало відомо, що капітан першого рангу Роман Гладкий, призначений улітку цього року начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду.
- У серпні навколо призначення Гладкого виник скандал: так, нардепка Безугла заявила, що той нібито був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, має дружину з паспортом РФ, а його донька нібито виступала на спортивних змаганнях за Росію. Цю ж інформацію повідомляв й OSINT-проєкт DeepState, додаючи відповідні скриншоти.
- 3 вересня СБУ повідомила, що не перевіряла Гладкого перед призначенням. Там додали: перевірка була у 2020-му щодо доступу до державної таємниці – тоді претензій не було.