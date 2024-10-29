Сили безпілотних систем стали державним замовником дронів та РЕБ – деталі нововведення
Командування Сил безпілотних систем ЗСУ доєдналося до експериментального проєкту із закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, повідомило Міністерство оборони.
Завдяки рішенню уряду, командування Сил безпілотних систем отримало можливість бути замовником дронів і РЕБ за результатами закупівель Міноборони й Держспецзв'язку.
В оборонному відомстві зауважують, що це дозволить підвищити обороноздатність України під час війни завдяки посиленню використання безпілотних та роботизованих систем у повітрі, на воді та суші.
Також унаслідок нововведення командування СБС зможе отримувати засоби протидії технічній розвідці росіян за результатами закупівель МО та Держспецзв'язку. Це має підвищити ефективність захисту від дронів та інших засобів розвідки РФ, зазначають у відомстві.
Міністр оборони Рустем Умєров додав, що включення до переліку держзамовників дозволить командуванню СБС ухвалювати "більш оперативні та ефективні рішення" стосовно застосування новітніх технологій.
- Раніше, 23 жовтня, стало відомо, що капітан першого рангу Роман Гладкий, призначений улітку цього року начальником штабу командування СБС, більше не обіймає цю посаду.
- У серпні навколо призначення Гладкого виник скандал: так, нардепка Безугла заявила, що той нібито був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, має дружину з паспортом РФ, а його донька нібито виступала на спортивних змаганнях за Росію. Цю ж інформацію повідомляв й OSINT-проєкт DeepState, додаючи відповідні скриншоти.
- 3 вересня СБУ повідомила, що не перевіряла Гладкого перед призначенням. Там додали: перевірка була у 2020-му щодо доступу до державної таємниці – тоді претензій не було.