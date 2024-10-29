Сили безпілотних систем стали державним замовником дронів та РЕБ – деталі нововведення

Міністр оборони заявив, що це дозволить командуванню СБС ухвалювати "більш оперативні та ефективні рішення" щодо застосування новітніх технологій

Український військовий з безпілотником (Ілюстративне фото: Армія Дронів)

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ доєдналося до експериментального проєкту із закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, повідомило Міністерство оборони.

Завдяки рішенню уряду, командування Сил безпілотних систем отримало можливість бути замовником дронів і РЕБ за результатами закупівель Міноборони й Держспецзв'язку.

В оборонному відомстві зауважують, що це дозволить підвищити обороноздатність України під час війни завдяки посиленню використання безпілотних та роботизованих систем у повітрі, на воді та суші.

Також унаслідок нововведення командування СБС зможе отримувати засоби протидії технічній розвідці росіян за результатами закупівель МО та Держспецзв'язку. Це має підвищити ефективність захисту від дронів та інших засобів розвідки РФ, зазначають у відомстві.

Міністр оборони Рустем Умєров додав, що включення до переліку держзамовників дозволить командуванню СБС ухвалювати "більш оперативні та ефективні рішення" стосовно застосування новітніх технологій.