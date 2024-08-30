Начштабу Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого – джерела
Начальником штаба Командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України призначили Романа Гладкого. Це LIGA.net підтвердили два офіцери у Силах оборони.
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"Його призначили ще кілька тижнів тому", – сказав один зі співрозмовників.
Інформація про призначення Гладкого з'явилася у мережі надвечір 29 серпня. Зокрема, про це повідомили аналітики DeepState та нардепка Верховної Ради Мар'яна Безугла.
Гладкий, за її словами, не має досвіду роботи з безпілотниками, був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, а також має дружину з російським паспортом, а донька виступала в спортивних змаганнях за РФ.
- 10 червня 2024 року Генштаб повідомив, що Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.
- 26 червня президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.
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