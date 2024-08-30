Начштабу Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого – джерела

За словами співрозмовника, Романа Гладкого призначили на цю посаду ще кілька тижнів тому

Роман Гладкий (Фото: Facebook)

Начальником штаба Командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України призначили Романа Гладкого. Це LIGA.net підтвердили два офіцери у Силах оборони.

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"Його призначили ще кілька тижнів тому", – сказав один зі співрозмовників.

Інформація про призначення Гладкого з'явилася у мережі надвечір 29 серпня. Зокрема, про це повідомили аналітики DeepState та нардепка Верховної Ради Мар'яна Безугла.

Гладкий, за її словами, не має досвіду роботи з безпілотниками, був підозрюваний у державній зраді та шпигунстві, а також має дружину з російським паспортом, а донька виступала в спортивних змаганнях за РФ.

10 червня 2024 року Генштаб повідомив, що Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.

26 червня президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.

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