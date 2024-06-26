Зеленський затвердив рішення про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України.

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Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування – 25 червня.

"З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету міністрів Рада національної безпеки і оборони вирішила: підтримати внесену Кабінетом міністрів пропозицію щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил", – йдеться у документі.

10 лютого 2024 року, через два дні після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ, Зеленський оголосив його заступників. Одним із них став Вадим Сухаревський.

10 червня Генштаб повідомив, що Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.

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