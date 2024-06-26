Зеленський затвердив рішення про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ
Президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування – 25 червня.
"З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету міністрів Рада національної безпеки і оборони вирішила: підтримати внесену Кабінетом міністрів пропозицію щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил", – йдеться у документі.
- 10 лютого 2024 року, через два дні після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ, Зеленський оголосив його заступників. Одним із них став Вадим Сухаревський.
- 10 червня Генштаб повідомив, що Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.
Читайте також: Репер Yarmak презентував ШІ-логотип для Сил безпілотних систем. Це механічна ластівка – фото