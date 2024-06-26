Зеленский утвердил решение о создании Сил беспилотных систем в ВСУ

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в составе Вооруженных Сил Украины.

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Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования – 25 июня.

"С целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению, согласно предложению Кабинета министров, Совет национальной безопасности и обороны решил: поддержать внесенное Кабинетом министров предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", – говорится в документе.

10 февраля 2024 года, через два дня после назначения Александра Сырского главкомом ВСУ, Зеленский объявил его заместителей. Одним из них стал Вадим Сухаревский.

10 июня Генштаб сообщил, что Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем.

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