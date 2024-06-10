Командующим Силами беспилотных систем стал Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, Сухаревский был назначен в соответствии с приказом министра обороны Рустема Умерова от 10 июня.

До этого он занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ, на которой отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.

Сухаревский участвовал в российско-украинской войне еще с 2014 года. Принял первый бой 13 апреля у Семеновки Донецкой области.

В июне 2022 года получил звание Героя Украины.

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Указ в тот день появился на сайте ОП.

10 февраля 2024 года три собеседника LIGA.net в военных кругах сообщили, что Сухаревский может быть назначен командующим Силами беспилотных систем.

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