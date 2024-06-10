Полковник Сухаревський очолив Сили безпілотних систем ЗСУ

Раніше він обіймав посаду заступника головнокомандувача ЗСУ

Вадим Сухаревський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, Сухаревського призначили відповідно до наказу міністра оборони Рустема Умєрова від 10 червня.

До цього він обіймав посаду заступника головнокомандувача ЗСУ, на якій був відповідальним за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій 13 квітня біля Семенівки Донецької області. Він відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

У червні 2022 року отримав звання Героя України.

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Указ того дня з'явився на сайті ОП.

10 лютого три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем.

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