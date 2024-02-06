Зеленский поручил создать в структуре ВСУ отдельный род войск – Сил беспилотных систем

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре Вооруженных Сил Украины новый отдельный род войск – Сил беспилотных систем. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В документе сказано, что это необходимо для наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению.

Данным указом Зеленский поручил Кабмину с привлечением Генштаба ВСУ проработать вопросы создания в структуре украинской армии Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны.

В вечернем видеообращении, комментируя подписание указа, Зеленский сказал, что "это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время".

"Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это тоже дроны", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас "список задач четкий": специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу.

Президент добавил, что это задача для армии, для Министерства обороны и правительства в целом.

"И чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО", – добавил он.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января 2024-го Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

Дроны активно применяются на поле боя как россиянами, так и Силами обороны. В ВСУ говорят, что между операторами идет "своя война", которая существенно отражается на общем театре боевых действий.

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