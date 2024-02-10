Зеленский объявил заместителей главкома ВСУ Сырского и начальника Генштаба Баргилевича

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский объявил в вечернем видеообращении заместителей новоназначенных главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

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Заместителями Сырского стали полковники Вадим Сухаревский (бывший командир 59 ОМПБр) и Андрей Лебеденко.

Зеленский отметил, что направление Сухаревского – беспилотные системы и развитие применения дронов украинскими воинами. Направление Лебеденко – это инновации, технологический компонент армии и боевых систем, так как необходима "четкая практика работы с новыми технологиями".

Заместителями начальника Генштаба Зеленский согласовал кандидатуры бригадных генералов Владимира Горбатюка (бывший командир 54 ОМБр), Алексея Шевченко (начальник Одесской военной академии) и Михаила Драпатого (экс-руководитель группировки "Херсон").

Направление Горбатюка – оперативная работа, работа штабов, планирование, управление.

"В каждом штабе должны на 100% понимать фронт", – заявил президент.

Направление Шевченко – логистика. Направление Драпатого – подготовка и качественная тренировка военных.

Ранее три собеседника LIGA.net в военных кругах сообщали, что Сухаревский (позывной "Борсук") может быть назначен командующим Силами беспилотных систем, создание которых Зеленский поручил начать в структуре ВСУ указом от 6 февраля.

А Александр Павлюк, которого Кабмин сегодня уволил с должности первого заместителя министра обороны, по данным собеседников LIGA.net, может стать новым командующим Сухопутными войсками вместо Сырского.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

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