Зеленский собрал военных. Был Сухаревский – он может возглавить Силы беспилотных систем

Фото - Telegram Зеленського

Президент Владимир Зеленский провел 10 февраля совещания с военными и заявил, что продолжается обновление Сил обороны и безопасности Украины. Он опубликовал фото – на встрече были министр обороны Рустем Умеров, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, новый глава Генштаба Анатолий Баргилевич, командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Вадим Сухаревский и другие.

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Три собеседника LIGA.net в военных кругах сообщили, что Сухаревский (позывной "Борсук") может быть назначен командующим Сил беспилотных систем, создание которых Зеленский поручил начать в структуре ВСУ указом от 6 февраля.

Сухаревскому 39 лет, он первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков. Это произошло 13 апреля 2014 года в первом бою войны на Донбассе – у Семеновки. Сухаревский, который тогда был старшим лейтенантом ВСУ, открыл огонь из своего БТР по боевикам Игоря Гиркина, атаковавшим бойцов спецподразделения СБУ "Альфа".

Вадим Сухаревский (Фото – Telegram Зеленского)

На фото также есть Александр Павлюк, которого Кабмин сегодня уволил с должности первого заместителя Министра обороны. По данным собеседников LIGA.net в военных кругах, Павлюк может стать новым командующим Сухопутными войсками вместо Сырского.

Также на фото есть начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач и экс-руководитель группировки "Херсон", бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Михаил Драпатый.

"Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут. Больше сил для Украины. Больше возможностей", – написал Зеленский.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

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