Зеленський зібрав військових. Був Сухаревський – він може очолити Сили безпілотних систем

Фото - Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів 10 лютого наради із військовими та заявив, що триває оновлення Сил оборони та безпеки України. Він опублікував фото – на зустрічі були міністр оборони Рустем Умєров, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, новий глава Генштабу Анатолій Баргилевич, командир 59 окремої мотопіхотної бригади Вадим Сухаревський та інші.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Сухаревський (позивний "Борсук") може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем, створення яких Зеленський доручив розпочати у структурі ЗСУ указом від 6 лютого.

Сухаревському 39 років, він перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків. Це сталося 13 квітня 2014 року у першому бою війни на Донбасі – біля Семенівки. Сухаревський, який тоді був старшим лейтенантом ЗСУ, відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, що атакували бійців спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Вадим Сухаревський (Фото – Telegram Зеленського)

На фото також є Олександр Павлюк, якого Кабмін сьогодні звільнив з посади першого заступника міністра оборони. За даними співрозмовників LIGA.net у військових колах, Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ замість Сирського.

Також на фото є начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач і ексочільник угруповання "Херсон", колишній командир 58 окремої мотопіхотної бригади Михайло Драпатий.

"Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони та безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей", – написав Зеленський.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів - побудувати в армії дієву систему ротацій.

Читайте також: Сирський назвав пріоритети на посаді головкома ЗСУ: Життя бійців, БпЛА, зброя, штаби, логістика